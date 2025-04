Tennis: i risultati dell’Under 14 regionale, al via domani l’Under 14-16 al Queen’s Cattolica

RIMINI. Giocate le prime due giornate della seconda fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile a squadre. Nel 2° girone il Tc Faenza B è reduce dalla secca vittoria per 3-0 sui campi del Ct Reggio Emilia: Gloria Nucci-Giulia Moggi 6-0, 4-6, 6-4, Caterina Cova-Bianca Magnani 6-0, 6-0, Muccinelli-Cova b. Kochubey-Magnani 6-2, 6-2. Domani (dalle 14.30) la terza giornata: Tc Faenza B-Tc Fidenza B. Nel 3° girone a segno Tc Riccione A ed Asbi Imola. Tc Ferrara JB Sport-Tc Riccione A 0-3: Eva Raimondi-Isabella Tomasi 6-0, 6-1, Diletta Sabbioni-Mia Tomasi 6-0, 6-0, Sabbioni-Raimondi b. Tomasi-Tomasi 6-2, 6-2. L’Asbi Imola ha vinto 3-0 sul Ct Cicconetti per rinuncia della squadra riminese. Domani alle 14.30: Ct Cicconetti-Tc Ferrara JB Sport, il 14 aprile alle 14.30: Tc Riccione A-Asbi Imola. Nel 4° girone bella vittoria del Ct Zavaglia Ravenna per 3-0 sui campi dell’Oratorio L.A. Muratori di Vignola: Diamante Campana-Giulia Tonin 6-3, 6-4, Anna Foschini-Alessia Cohut 6-2, 6-0, Campana-Foschini b. Tonin-Lolli 6-1, 6-1. Domani: Ct Zavaglia-Tennis Modena.

Nel 5° girone Tc Riccione C-Ct Massa 0-3: Jana Savolt-Anita Amadio 6-1, 6-1, Bianca Cecchini-Giorgia Muratori 6-0, 6-1, Savolt-Cecchini b. Muratori-Baldinini 6-1, 6-4. Sabato: Ct Massa-Cus Ferrara e Sport Clu b Ozzano-Tc Riccione C. Nel 6° girone vincono Tennix e Tc Valmarecchia. Tc Riccione B-Tennix 0-3: Angelica Bonetti-Ioana Bala 6-1, 6-4, Flora Zanzi-Anna Parmeggiani 6-3, 6-4, Zanzi-Colombelli b. Amaducci-Morelli 6-2, 6-4. Il Tc Valmarecchia ha battuto 3-0 il Tc Faenza C per ritiro. Domani: Tennix-Tc Faenza C e Tc Valmarecchia-Tc Riccione B.

CATTOLICA. Scatta domani il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, organizzato al Queen’s di Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy. Notevole la risposta a questa manifestazione, visto che sono ben 117 i giocatori al via per una settimana di ottimo tennis giovanile sui campi della Regina, destinata a concludersi con le finali previste il 20 aprile.

Vediamo tutti i favoriti. Nell’Under 14 maschile (60 al via) si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° categoria con queste teste di serie, nell’ordine Francesco Camagni, Nicolò Maldini, Francesco Zanzini, Riccardo Michelangeli, Giacomo Balzani e Davide Bendandi. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Gambaccini, n.2 Emanuel Lorenzo Burato, n.3 Noè Baldini, n.4 Cesare Biondi. Nell’Under 14 femminile (17 iscritte) si parte con il tabellone di 4° con n.1 Greta Amaducci, n.2 Camilla Brolli, nel tabellone finale n.1 Agata Bravin, n.2 Angelica Bonetti, n.3 Ioana Bala, n.4 Eva Raimondi. Notevole anche la partecipazione all’Under 16 maschile con 38 giocatori al via. Primo tabellone Nc, nel tabellone di 4° n.1 Leonardo Capogrossi, n.2 Marco Baldelli, n.3 Alberto Battaglini, n.4 Paolo Duranti. Nel tabellone finale n.1I Ian Catallo, n.2 Leonardo Romano, n.3 Tommaso Mazzanti, n.4 Tommaso Zanzini.

Il giudice del tabellone è Paolo Calbi, giudice arbitro Monica Costa ed Alessia Cervellieri, direttore del torneo Nazario Boni.