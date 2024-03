Tennis: i risultati dell’Open di Primavera al Tc Riccione, del Terza di Sarsina e del Road to Foro al Villa Carpena

Sui campi del Tennis Club Riccione va in scena in questi giorni una classicissima del tennis italiano, il torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 4.000 euro di montepremi. In bella evidenza sui campi riccionesi due allievi della Galimberti Tennis Academy, Davide Brunetti ed Aurora Portesani, nel maschile ottimi spunti del ravennate Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia), del beniamino di casa Andrea Bacchini e di Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia).

2° turno: Matteo Culcasi (3.2)-Enea Carlotti (3.2) 6-1, 6-2. 3° turno: Luca Marco Casanova (2.8)-Riccardo Muratori (3.2) 6-1, 6-0, Matteo Mucciarella (2.8)-Gabriele Sgroi (3.2) 6-2, 7-6, Filippo Iotti (2.8)-Luca Butti (3.2) 6-1, 6-0, Andrea Bacchini (3.1)-Luca Grandi (2.8) 6-1, 6-1, Enea Vinetti (3.1)-Pietro Vagnini (3.1) 6-4, 0-6, 10-4, Diego Orlando (3.1)-Pierre Rael Mayele (3.1) 7-5, 6-2, Federico Baldinini (3.1)-Riccardo Pretolani (3.1) 6-1, 6-7, 10-4, Matvii Lemishko (3.2)-Edoardo Dionigi (2.8) 6-1, 7-5, Simone Piraccini (2.8)-Raffaele Strocchi (3.2) 3-6, 6-3, 10-4, Edoardo Pagnoni (3.2)-Rafael Capacci (2.8) 4-6, 7-6, 12-10.

4° turno: Davide Brunetti (2.8)-Luca Padovani (3.1) 6-7, 6-4, 10-4.

Sorteggiati anche i tabelloni femminili dove si parte con le terza categoria: n.1 Sofia Regina (3.1), n.2 Emma Lanzoni (3.1), n.3 Patricia Brezoi Moldovan (3.1), n.4 Leticia Cesar Tobias Caldararo (3.1), n.5 Anita Sassoli (3.1). Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine alle 2.5 Emma Ferrini, Anita Picchi ed alle 2.6 Diana Rolli e Marta Lombardini. 1° turno: Alice Battistelli (3.2)-Vittoria Muratori (3.2) 6-4, 3-6, 10-7, Aurora Portesani (3.2)-Alice Rossi (3.2) 6-4, 3-6, 10-5.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

SARSINA. La Polisportiva Il Circolo di Sarsina ospita da sabato il torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 3° gruppo). Ottavi di finale per Andrea Ronchi, Andrea Rinaldi, Federico Ricci e Cristiano Savoia.

3° turno: Stefano Versari (4.4)-Massimo Santi (4.4) 6-1, 6-2. Al 5° turno Samuele Visotti (4.1).

5° turno: Andrea Ronchi (4.1)-Daniele Lusini (4.2) 6-1, 6-2, Andrea Rinaldi (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1) 4-6, 6-3, 10-4, Federico Ricci (4.2)-Tommy Filippa (4.1) 6-2, 6-3, Cristiano Savoia (4.1)-Massimo Montanari (4.2) 6-1, 6-1,

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

FORLI’. Si avvia alla conclusione il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, sui campi del Tennis Villa Carpena.

Nel doppio maschile finalissima tra le coppie formate da Lorenzo Tavani ed Alessandro Terranova (n.1) e da Simone e Luca Sanzani.

2° turno: Gaudenzi-Bizzarri (n.4) b. Manzelli-Mazzotti 6-2, 6-4, Luca e Simone Sanzani (n.6) b. Zattini-Franchi 6-4, 6-4, Pacchioni-Sgarzi (n.3) b. Martelli-Strocchi 6-1, 6-1, Morigi-Farolfi b. Rossi-Urbini (n.5) 6-3, 0-6, 10-8. Quarti: Terranova-Tavani (n.1) b. Alessandro e Simone Forti 6-0, 6-0, Prati-Fusconi (n.7) b. Pieri-Caminati (n.2) 6-2, 6-3, Gaudenzi-Bizzarri b. Morigi-Farolfi 6-1, 6-0, Sanzani-Sanzani b. Pacchioni-Sgarzi 6-1, 6-1. Semifinali: Terranova-Tavani b. Gaudenzi-Bizzarri 6-0, 6-2, Sanzani-Sanzani b. Prati-Fusconi 5-7, 6-1, 12-10.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.