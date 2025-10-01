Tennis: i risultati dell’Open al Ten Pinarella, partito il Terza del Circolo Sarsina, Palumbo e Fabbri in semifinale alle Prequalificazioni Ibi del Tc Viserba

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo nazionale Open femminile che terrà banco fino al 3 ottobre. Quarti di finale per Clara Marzocchi e Gioia Bassi, semifinali per Emma Lanzoni ed Elena Ravani.

Ottavi: Clara Marzocchi (2.8)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-1, 6-1, Gioia Bassi (2.8)-Laura Garofalo (3.1) 3-6, 6-4, 10-3.

Quarti: Emma Lanzoni (2.6, n.1)-Ekaterina Cazac (2.7) 6-4, 6-2, Elena Ravani (2.8)-Maria Luce Ossani (2.7, n.4) 6-2, 6-3.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto si giocano, sempre qui campi del Ten Sport Center, le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complesso 27 giocatori in campo. Nel maschile n.1 Federico Melli (4.1), n.2 Lorenzo Gemignani. Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).

SARSINA. Partito il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) femminile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina che terrà banco fino al 10 ottobre. Sono 13 le giocatrici iscritte, si parte con la sezione Nc, a seguire il tabellone finale guidato nell’ordine dalle 3.4 Samantha Casadei ed Irene Carpani. Subito a segno Marta Dell’Amore (Polisportiva Il Circolo di Sarsina) e Sonia Bartolini (Polisportiva Il Circolo di Sarsina).

1° turno Nc: Marta Dell’Amore-Marina Cangini 6-0, 6-0, Sonia Bartolini-Morena Dell’Amore 2-6, 6-3, 10-4.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

VISERBA. Gianmarco Palumbo e Romeo Fabbri in semifinale nel torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Raggiunge i quarti Adriano Amadio (Ct Rimini), semifinali per Romeo Fabbri (Tc Viserba) e Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra).

Ottavi: Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5, Andrea Bonetti (4.1, n.5)-Matteo De Angeli (4.3) 6-4, 6-4, Alessandro Gostoli (4.1, n.6)-Francesco Semprini (4.3) 6-2, 4-6, 10-8, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mastromattei (4.1, n.2) 7-5, 7-5, Adriano Amadio (4.1, n.3)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-2, 6-1.

Quarti: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.1) 7-6, 6-1, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-6. Oggi dalle 17 gli ultimi due quarti di finale.

Nel doppio finale tra le coppie formate da Alberto Amadio ed Andrea Milano e Francesco Banini-Nadir Sartori

Semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.