Tennis: i risultati dell’Open al Ten Pinarella, partito il Terza del Circolo Sarsina, Palumbo e Fabbri in semifinale alle Prequalificazioni Ibi del Tc Viserba

Tennis
Emma Lanzoni (foto Fabio Blaco)
CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo nazionale Open femminile che terrà banco fino al 3 ottobre. Quarti di finale per Clara Marzocchi e Gioia Bassi, semifinali per Emma Lanzoni ed Elena Ravani.

Ottavi: Clara Marzocchi (2.8)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-1, 6-1, Gioia Bassi (2.8)-Laura Garofalo (3.1) 3-6, 6-4, 10-3.

Quarti: Emma Lanzoni (2.6, n.1)-Ekaterina Cazac (2.7) 6-4, 6-2, Elena Ravani (2.8)-Maria Luce Ossani (2.7, n.4) 6-2, 6-3.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto si giocano, sempre qui campi del Ten Sport Center, le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complesso 27 giocatori in campo. Nel maschile n.1 Federico Melli (4.1), n.2 Lorenzo Gemignani. Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).

SARSINA. Partito il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) femminile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina che terrà banco fino al 10 ottobre. Sono 13 le giocatrici iscritte, si parte con la sezione Nc, a seguire il tabellone finale guidato nell’ordine dalle 3.4 Samantha Casadei ed Irene Carpani. Subito a segno Marta Dell’Amore (Polisportiva Il Circolo di Sarsina) e Sonia Bartolini (Polisportiva Il Circolo di Sarsina).

1° turno Nc: Marta Dell’Amore-Marina Cangini 6-0, 6-0, Sonia Bartolini-Morena Dell’Amore 2-6, 6-3, 10-4.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

VISERBA. Gianmarco Palumbo e Romeo Fabbri in semifinale nel torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Raggiunge i quarti Adriano Amadio (Ct Rimini), semifinali per Romeo Fabbri (Tc Viserba) e Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra).

Ottavi: Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5, Andrea Bonetti (4.1, n.5)-Matteo De Angeli (4.3) 6-4, 6-4, Alessandro Gostoli (4.1, n.6)-Francesco Semprini (4.3) 6-2, 4-6, 10-8, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mastromattei (4.1, n.2) 7-5, 7-5, Adriano Amadio (4.1, n.3)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-2, 6-1.

Quarti: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.1) 7-6, 6-1, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-6. Oggi dalle 17 gli ultimi due quarti di finale.

Nel doppio finale tra le coppie formate da Alberto Amadio ed Andrea Milano e Francesco Banini-Nadir Sartori

Semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

