Tennis, i quarta categoria al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svogeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. I quattro tabelloni in programma nel Club forlivese terranno banco fino al 12 ottobre. Il singolare maschile di 4° vede al via 82 giocatori, si parte con la sezione Nc, nel tabellone 4.6-4.3 le teste di serie sono andate ai 4.3 Andrea Bardi, Riccardo Valente, Andrea Nardi, Giulio Macori, Alessandro Nanni, Riccardo Albicini, Luca Amadori, Luca Giorgini e Marco Fucci.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Luca Amato-Sergio Martelli 7-6, 7-5, Samuele Di Fiore-Giulio Paolantonio 7-6, 7-5, Filippo Ruggeri-Mirko Ravaglia 6-2, 7-5, Lorenzo Monti-Filippo Morigi 6-3, 6-0, Andrea Fabbri-Luca Bellucci 6-0, 6-0.