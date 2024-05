Tennis, i primi verdetti della Coppa delle Viole

E’ giunta alle battute finali la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia di Ravenna. Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) che ha battuto Amil Salami 7-6, 5-7, 10-1. Nell’Under 10 femminile ha vinto il titolo Cecilia Roindinelli (Ten Sport Pinarella) che ha battuto in finale Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni) 6-2, 6-0. Nell’Under 12 femminile finale tra Ilinka Cilibic del Ct Massa che approfitta in semifinale del forfait di Ioana Bala e Martina Ruggeri (Coopesaro Tennis) che si è imposta 6-1, 6-3 su Diamante Campana. Nell’Under 12 maschile semifinali per Filippo Terenzi, Gabriele De Vita, Mattia Vincenzi e Leonardo Satta. Quarti: Filippo Terenzi-Diego Gentile 7-5, 6-3, Gabriele De Vita-Cesare Biondi 7-5, 6-2, Mattia Vincenzi-Riccardo Briganti 4-6, 7-5, 10-8, Leonardo Satta-Noè Baldini 4-6, 6-0, 11-9.

Nell’Under 14 maschile il primo a raggiungere la finale è stato Diego Tarlazzi (Tc Faenza) che ha battuto in semifinale Lorenzo Neri 7-5, 6-0. Nell’Under 14 femminile ha vinto Emma Lanzoni del Tc Faenza che ha battuto la compagna di club Angie Bentini 6-2, 7-5. Nell’Under 16 maschile successo di Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna) in finale su Alex Vincenzi (Ten Sport Center) 6-3, 7-5. Nell’Under 16 femminile finale la tra Sara Aber, beniamina di casa e Nicole Ballotta (Virtus Bologna). Semifinali: Aber-Gioia Bassi 6-0, 6-1, Ballotta-Greta Degli Angeli 6-1, 7-6.