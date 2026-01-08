Tennis, i primi risultati dell’Open “Da Giovanni” della Polisportiva Buscherini

FORLI’. E’ partito sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 108 gli iscritti, i big sono sulla carta il campione uscente Jacopo Bilardo, il 2.2 forlivese cresciuto proprio sui campi della Buscherini, seguito dall’altro forlivese Nicola Filippi (2.3), dai 2.4 Jacopo Antonelli, Fabio Leonardi e Zeno Roveri e dai 2.5 Edoardo Pagnoni, Federico Paci e Riccardo Pasi. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Samorì, Matteo Sirca, Emanuele Cedioli, Maurizio Perpignani, Mirco Tieghi, Andrea Cucchi e Giuseppe Falconi. Avanzano Elia Farneti e Nicolò Zazzaroni.

1° turno: Elia Farneti (4.6)-Filippo Morigi (Nc) 6-1, 6-3, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Simone Cantagalli (4.6) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.