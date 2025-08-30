Tennis, i primi risultati dell’Open al Cicconetti

RIMINI. Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Nel tabellone di 3° brillano Tommaso Zanzini, Alex Vincenzi, Emmanuele Bomba, Giovanni Pecorari e Mattia Sartoni. Tabellone di 3°, primo turno: Francesco Bagli (3.5)-Giovanni Fabiani (3.5) 7-6, 6-1. 2° turno: Tommaso Zanzini (3.3)-Pietro Rossi (3.2) 5-7, 6-4, 10-6, Alex Vincenzi (3.3)-Pietro Montemaggi (3.2) 6-1, 6-1, Emmanuele Bomba (3.3)-Davide Faoro (3.5) 7-5, 6-2, Giovanni Pecorari (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 7-6, 6-4, Mattia Sartoni (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-4. Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre. Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.