Tennis, i primi risultati del torneo Under 10-12-14 del Queen’s Cattolica

CATTOLICA. E’ scattato al Queen’s di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Sono ben 136 gli iscritti nei sei tabelloni in programma fino al 18 febbraio. Solo a livello di Under 10 gli iscritti sono 29.

Maschile, 1° turno: Nicolò Pazzaglini-Filippo Guerrini 6-2, 6-4, Omar Silvestri-Lapo Ricciardelli 6-3, 6-3, Gianmarco Diana-Leonardo Lolli 6-1, 6-2.

Femminile, 1° turno: Vittoria Pracucci-Rachele Antonelli 6-4, 6-2.

Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4°con le teste di serie assegnate a Virginia Arduini ed Anita Amadio e quello finale con le seguenti teste di serie nell’ordine a Rachele Franchini, Martina Ruggeri, Ioana Bala e Diamante Campana.

Turno di qualificazione: Anna Foschini-Alice Balducci 6-4, 6-3. Tabellone di 4°, 1° turno: Ilary Cerolini-Eleonora Morosini 6-2, 6-2, Viola Rapaccioni-Emma Morelli 6-0, 6-1.

Anche nell’Under 12 maschile (32 iscritti) si parte con il tabellone Nc, poi il 4° con Mattia Capannelli n.1, Lorenzo Kapros n.2, Riccardo Piraccini n.3 e Timofey Levchenko n.4.

1° turno tabellone Nc: Tommaso Pilati-Giulio Merli 6-0, 6-4, Riccardo Arcangeli-Gabriele De Vita 4-6, 6-1, 10-5. Turno di qualificazione: Edoardo Catalano-Filippo Giovanelli 6-3, 7-5, Diego Gentile-Carlos Leone Valentini 6-2, 6-1, Riccardo Paolini-Alessandro Marcolini 6-2, 6-0.

Infine il tabellone finale che vede nel ruolo di principale favorito del seeding Mattia Vincenzi, seguito da Leonardo Satta, Filippo Terenzi e Riccardo Briganti. Nel singolare Under 14 maschile (32 iscritti) primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ad Alessandro Berardi, Francesco Camagni, Elia Sabatini e Tommaso Zanzini. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cenci, n.2 Leonardo Bartoletti, n.3 Pietro Tombari, n.4 Lorenzo Gambaccini. 1° turno: Massimo Marcolini-Nicolò Brugioni 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Alessandro Berardi (n.1)-Riccardo Michelangeli 6-0, 6-1, Tommaso Zanzini (n.4)-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-3, Leonardo Tana-Elia Sabatini (n.3) 6-3, 6-1.

Nell’Under 14 femminile (24 iscritte) primo tabellone presidiato nell’ordine da Viola Zapparoli ed Agata Bravin, nel tabellone finale da Gioia Angeli, Bianca Solazzi, Lisa Pierini e Gaia Migliorini. 1° turno: Alice Quagliarini-Maria Vittoria Tavano 7-6, 6-2, Giovanna Tinti-Lola Arlotti 6-1, 6-2, Sofia Ferrari-Valentina Baldinini 6-4, 3-6, 10-6, Maria Vittoria Marinelli-Beatrice Sanna 6-0, 6-1, Giorgia Muratori-Maria Chiara D’Accampo 6-2, 1-6, 11-9.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni.

Alessandro Giuliani