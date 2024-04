Tennis, i primi match al Torneo delle Viole

Primi match per la 45esima Coppa delle Viole al Ct Zavaglia di Ravenna. Under 12 maschile, turno di qualificazione Nc: Aaron Cavallini-Anselmo Pugliese 6-2, 6-0, Alessandro Mosconi-Francesco Fontanelli 6-2, 4-6, 10-8, Tommaso Sora-Francesco Falzoni 6-0, 6-0, Matteo Bocedi-Filippo Trioschi 6-3, 6-3, Gregorio Castiglione-Giulio Gurioli 6-1, 6-0. Under 14 maschile, turno di qualificazione Nc: Gabriele Bonincontro-Samuele Mazzanti 6-3, 6-0, Lorenzo Franchetti-Francesco Seghedoni 6-0, 6-2. Tabellone di 4°, primo turno: Gianmaria Sarti-Lorenzo Franchetti 7-5, 6-2, Lorenzo Chiluzzi-Edoardo Giuseppe Sabato 6-4, 6-1. 2° turno: Giovanni Maria Bucari-Pietro Decimo Gradoni 7-6, 6-0. Under 14 femminile, primo turno: Valentina Montebugnoli-Anna Lisa Armenise 6-1, 6-1. Under 16 maschile, primo turno Nc: Francesco Pelloni-Tomas Montevecchi 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Giovanni Zama-Mattia Colacone 6-3, 4-6, 10-7, Filippo Litido-Julian Matteoni 6-3, 6-3.