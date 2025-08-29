Tennis, i giovani talenti del Tc Riccione ai campionati italiani giovanili

RICCIONE. E’ folta e qualificata la pattuglia del Tennis Club Riccione che parteciperà nei prossimi giorni ai campionati italiani di categoria. Nel complesso sei giocatori già qualificati per i tabelloni principali, altri tre per le qualificazioni. Nell’Under 11 maschile Gianmaria Della Rosa giocherà sui campi del Villaforte Tennis Alessandria, nell’Under 11 femminile Sofia Sanchi e Rachele Gusella alla Canottieri Casale di Alessandria. Nell’Under 13 maschile scenderà in campo Alessandro Bacchini al Sisport Torino, nell’Under 13 femminile Ioana Bala al Colle degli Dei a Roma. Nell’Under 14 maschile schierati Alessandro Casanova e Pietro Tombari al Tennis Club Parioli di Roma, nell’Under 14 femminile scenderà in campo Diletta Sabbioni al Tennis Pineta 2018 di Verona. Infine nell’Under 15 femminile Gioia Angeli giocherà al Ct Latiano di Brindisi. Partiranno dalle qualificazioni Sofia Sanchi, Rachele Gusella ed Alessandro Casanova. Prima della partenza una bella foto con i tecnici ed il presidente Moreno Pecci.