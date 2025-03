Tennis, i giovani romagnoli protagonisti a Parma

Sui campi del Circolo Castellazzo di Parma è in pieno svolgimento il torneo giovanile Junior Next Gen riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Under 10 femminile, secondo turno: Micol Foggia-Martina Pinti 6-0, 6-1. Under 10 maschile, ottavi: Matteo Xotta-Giacomo Barbieri 6-2, 6-0, Gianmarco Abbruzzese-Leonardo Castori 6-3, 6-1, Mattia Apicella-Edoardo Garoia 6-1, 6-2. Under 12 maschile, secondo turno: Amil Salami-Filippo Bregoli 6-1, 6-2, Alessandro Marcolini-Federico Fabio Penzo 7-6 (3), 6-1, Riccardo Arcangeli-Alessandro Alberto Marinelli 6-0, 6-3. Under 14 maschile, terzo turno: Federico Sparagi-Alberto Castioni 6-3, 6-0, Marco Menichetti-Riccardo Giovannini 6-0, 6-2, Leonardo Satta-Roberto Leonardo Agosto 6-0, 6-1. Under 14 femminile, Diamante Campana-Marta Parpinel 7-6, 3-6, 10-4.