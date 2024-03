Tennis, i giovani romagnoli in grande evidenza alla tappa Super Next Gen di Parma

PARMA. Entra nel vivo la tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti, a livello di macroarea, i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale. Nel maschile avanzano Andrea Bacchini (Tc Riccione), Beniamino Savini (Tc Ippodromo) ed Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia).

3° turno: Alessandro Galassi-Diego Gazzola 6-0, 6-1, Andrea Bacchini-Andrea Cogo 6-0, 1-6, 10-5, Beniamino Savini-Giovanni Antonello 6-3, 6-2, Matteo Culcasi-Giacomo Zanichelli 6-3, 3-6, 10-6, Edoardo Pagnoni-Filippo Del Porto 6-1, 6-2, Cristian Tiengo-Mattia Benedetti 7-5, 6-3, Giovanni Mariutto-Enea Vinetti 6-3, 6-3, Pietro Bianconcini-Raffaele Strocchi 6-4, 6-3.

Nel femminile brillano Vittoria Muratori (Tc Riccione), Stella Cassini (Galimberti Tennis Team) e Maria Luce Ossani (Ct Massa).

3° turno: Vittoria Muratori-Alice Vezzadini 6-1, 6-3, Rebecca Punteri-Agnese Stagni 7-5, 6-4, Maria Luce Ossani-Elena Ravani 3-6, 7-5, 10-4, Stella Cassini-Iris Masetto 7-5, 6-2. 4° turno: Demi Reggianini-Alice Rossi 6-1, 6-1. Ottavi anche Ilaria Rondinelli.