Tennis, i giovani in campo a Conselice e al Maretennis

Primi match nel torneo Under 12-14 al Ct Conselice. Under 12 maschile, primo turno: Riccardo Cricca-Ugo Sabatucci 6-3, 6-2, Gabriele De Vita-Cristian Setti 6-2, 6-1, Giulio Castellari-Gregorio Castiglione 6-0, 6-0, Federico Montuschi-Matteo Stanghellini 6-0, 6-1, Diego Casadei-Alessandro Gallerani 6-4, 3-6, 10-7, Mattia Bersani-Gianandrea Costa Festa 5-7, 6-0, 10-5, Matteo Bocedi-Lorenzo Nannoni 7-6, 6-4, Marco Bonora-Nicolò Alberghini 6-1, 6-0. Under 14 maschile, primo turno: Alex Andrea Ravara-Mario Simone 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Carlo Alberto Visani-Matteo Marabini 7-6, 1-6, 10-5, Gabriele Bonincontro-Francesco Arbia 6-2, 6-4.

Si gioca da sabato il torneo giovanile di Primavera del Maretennis Bellaria. Under 10 femminile, primo turno: Sofia Sanchi-Emma Curcio 6-0, 7-6. Quarti: Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-2, 6-2. Alessia Barducci-Gioia Manfroni 6-1, 6-0. Under 10 maschile, primo turno: Lorenzo Vitale-Tommaso Giuliani 7-5, 6-3, Alessandro Pinto-Achille Amadio 6-2, 6-3, Federico Montesi-Leonardo Berti 2-6, 6-0, 11-9. Under 12 maschile: Alessandro Venturini-Gianmaria Mancini 7-5, 4-6, 10-8. Tabellone di 4°, primo turno: Alessandro Marcolini-Julian Macini 6-3, 6-2, Diego Gentile-Mattia Scarpellini 5-0 e ritiro, Gianmaria Mussoni-Andrea Bellavista 6-0, 6-3. Under 14 maschile, secondo turno: Giorgio Nardini-Emanuele Battistini 4-6, 6-1, 11-9, Flavio Areolite-Zeno Zani 6-0, 6-4, Leonardo Giuliani-Diego Pasquinoni 6-2, 6-2. Terzo turno: Alessandro Guzinschi-Giorgio Feruzzi 6-2, 6-0, Samuel Cavallini-Giacomo Alai 6-3, 3-0 e ritiro.