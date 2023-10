Tennis: i giovani della Galimberti Academy in grande evidenza, i risultati del “Mix Sport” al Tc Coriano

CATTOLICA. Continuano a fioccare le soddisfazioni per i giovani allievi della Galimberti Tennis Academy. A mettersi in particolare evidenza, in questo caso, è stato Pietro Galimberti, capace di raggiungere la finale in categoria Under 10 nella tappa Macroarea Centro Sud Junior Next Gen andata in scena sui campi del Circolo Tennis Tortoreto. Il figlio dell’ex davisman azzurro ha esordito sui campi abruzzesi regolando 6-1, 6-4 Pietro Lisi, poi nei quarti si è imposto in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-4, 10-5 su Mattia Bongiovanni e in semifinale ha superato per 6-0, 7-5 Andrea Micarelli, prima di cedere 6-2, 6-3 nel match clou a Roberto Cantelmo. Grazie a questo risultato Pietro Galimberti si è qualificato per il Master del circuito giovanile FITP, in programma a Torino, dal 16 al 19 novembre sui campi del Circolo Stampa Sporting, in contemporanea con le ATP Finals. Una preziosa occasione per i ragazzi partecipanti, ai quali la Federazione offrirà l’opportunità di assistere gratuitamente agli incontri dei campioni del circuito mondiale al Pala Alpitour nei giorni del torneo.