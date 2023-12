Tennis, I circoli della Romagna: Andrea Ciani e i segreti del Tennis Club Faenza

Presidente Andrea Ciani, può dare qualche numero del Tennis Club Faenza: soci, allievi della scuola tennis, maestri?

«I nostri numeri sono in crescita da anni. I soci ordinari sono circa 400 e nel complesso i frequentanti solo per il tennis sono poco più di un migliaio. Per quanto riguarda le scuole, il nostro intento è quello di bilanciare, da un lato, il desiderio di permettere a tutti i ragazzi della città di avvicinare questo sport e, dall’altro, di mantenere elevati standard di qualità nell’insegnamento e nella formazione sportiva. Attualmente la Scuola di Avviamento al Tennis conta 150 allievi, mentre i corsi dedicati agli agonisti annoverano 55 atleti. Il team di maestri e istruttori è in continuo rafforzamento: oltre agli “storici” Mirko Sangiorgi, Enrico Casadei, Marco Poggi e Flora Perfetti, sono ormai al centro del nostro progetto tecnico anche il maestro Edoardo Pompei e il tecnico nazionale Paola Tampieri. Tutti loro possono poi avvalersi di un gruppo di ulteriori istruttori più giovani, Mattia Bandini, Andrea Bosi e Dario Sasdelli, che stanno dimostrando grandissime potenzialità ed entusiasmo. Per quanto riguarda il padel, da gennaio inizierà a collaborare stabilmente con noi lo spagnolo Angel Ruiz, che ha un passato prestigioso sia come giocatore che come tecnico».

Il boom internazionale del tennis italiano ha avuto un effetto positivo sulle vostre attività?

«Lo stato di salute del movimento tennistico e il lavoro eccellente compiuto dalla Federazione avevano già portato risultati importanti negli anni scorsi. I recentissimi successi senza precedenti dei tennisti italiani nel circuito e in Coppa Davis imporranno senz’altro da parte nostra un ulteriore sforzo per accogliere la prevedibile domanda di corsi e lezioni, soprattutto da parte dei più giovani. Abbiamo già elaborato un progetto, che sottoporremo all’amministrazione comunale, per riorganizzare alcuni spazi del circolo e aumentare la disponibilità di campi sia negli orari pomeridiani che in fascia serale. Si tratta di investimenti che il Circolo deve valutare in modo oculato ma il nostro scopo è quello di assicurare la disponibilità del maggior numero di campi, se necessario anche sacrificando altre attività collaterali come il calcio a 5, e realizzare interventi strutturali come la copertura del campo 1, quello “storico” che non è mai stato possibile utilizzare nel periodo invernale».

Quali sono i principali obiettivi del Tc Faenza per il 2024?

«Aumentare il numero di tesserati e di soci e raggiungere risultati ancora migliori in tutti i campionati a squadre. Una maggiore attenzione verrà dedicata anche al padel».

