Tennis, i baby romagnoli in evidenza allo “Junior Next Gen” e al “Road to Torino”

TORINO. In contemporanea con le Nitto Atp Finals, a Torino vanno in scena i Master dei due circuiti, lo “Junior Next Gen” e il “Road to Torino”. In particolare da domani a domenica si giocano i tornei Under 9 maschile all’Asd Beppe Viola, l’Under 13 maschile al Tirumapifort Asd, l’Under 13 femminile al Verde Lauro Fiorito e Asd Piossasco, l’Under 10 maschile al Dlf Torino, l’Under 12 maschile al Cus Torino e l’Under 12 femminile all’Asd Tennis Rivoli. Al Tennis Rivoli 2000 va in scena il torneo Under 12 femminile, in campo la ravennate Anna Foschini che ha battuto all’esordio Alexandra Mancori per 2-6, 6-3, 10-7. Così nel tabellone Under 13 maschile, 1° turno: Alessandro Bacchini-Riccardo Boetti 6-0, 6-2. Under 10 maschile, 1° turno: Giacomo Barbieri-Simone Carlisi 5-7, 6-1, 10-6, Gianmarco Diana-Jacopo Spagnoli 6-2, 7-5, Tobias Amadori-Daniele Gelli 6-1, 6-1. Già al 2° turno Mattia Sena. Under 12 maschile, 1° turno: Gabriele De Vita-Matteo Roncoletta 7-5, 6-2, Robert Sebastian Cadar-Matteo Melone 3-4 e ritiro.