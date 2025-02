Tennis, i baby del Tc Faenza dominano a Conselice / GALLERY

Il Ct Conselice ha organizzato il torneo giovanile Under 12 e 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 femminile successo della n.1 del seeding, Lucia Tarlazzi che in finale, nel derby del Tc Faenza, ha battuto 4-1, 4-1 Giorgia Rombi. Altro successo targato Tc Faenza nell’Under 12 maschile dove si è imposto Denny Bentini, capace di battere Tommaso Bertasi (n.2) in semifinale 4-2, 4-2 e in finale Fabio Federico Penzo (n.1) della Virtus Bologna, 5-3, 4-1. Semifinale: Penzo-Tommaso Colombari 5-3, 3-5, 7-3. Nell’Under 14 maschile in finale il n.1 Giovanni De Bon (Bassano) che in semifinale ha battuto 4-0, 4-0 Giovanni Marzo, e Leone Matteo Geri (n.2) del Tc Faenza, che nell’altra semifinale ha battuto 5-4, 4-1 Giovanni Folco Guidi. Vince Leone Matteo Geri 5-3, 4-2. Nell’Under 14 femminile si è imposta Eileen Magnani (Ct Zavaglia) in finale su Beatrice Zamboni (n.1) dello Sport Club Ozzano, 5-4, 4-0. Semifinali: Magnani-Viola Accorsi 2-4, 5-3, 7-5, Zamboni-Allegra Arpi 4-0, 4-1.