Tennis, Horai-Lombardi finale al Casalboni

Alle battute finali il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile le sfide per la finale sono Alessandro Manduchi-Michele Tonti e Pietro Matteini-Jeremiah Tiger Pfister. Quarti: Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.1) 6-2, 6-1, Pietro Matteini (4.1)-Marco Cola (3.3, n.5) 6-2, 7-5, Michele Tonti (3.3, n.6)-Simone Padovani (4.1) 7-5, 6-4, Alessandro Manduchi (3.4)-Luca Blatti (3.3) 6-2, 6-1.

Nel femminile le finaliste sono Aurora Lombardi del Ct Casalboni e Iryna Horai (San Marino Tennis Club). Semifinali: Aurora Lombardi (3.3, n.2)-Giulia D’Altri (3.3) 6-1, 6-2, Iryna Horai (3.3)-Jessica Barbieri (3.2, n.1) 6-1, 6-1.