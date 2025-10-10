Tennis, ha preso il via l’Open di Conselice

Da oggi a domenica il Circolo Tennis di Conselice ospita il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 32 i giocatori al via, i giocatori con classifica migliore sono il 2.6 Nicholas Scala, i 2.7 Matteo Mucciarella e Riccardo Bogdan Pastrav e i 2.8 Samuel Ridolfi, Giulio Campadelli Zamboni, Andrea Cogo e Giulio Malaguti. Si parte con il tabellone di 4° dove le teste di serie sono andate ai 4.1 Michele De Maio, Giovanni Sgarbi e Cristian Barasa, a seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate ai 3.1 Luca Morosini, Elia Lazzeri, Gianfilippo Falconi e Alex Gencarelli, per finire con il tabellone finale con Scala n.1, Pastrav n.2 e Mucciarella n.3.

Nel femminile (14 al via) la giocatrice da battere è la 2.8 Sofia Foggia.