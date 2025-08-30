Tennis, Guidotti e Capacci in evidenza al Trofeo Oremplast del Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Entra nel vivo il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale) che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023. I primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Martino Guidotti (Matchball Firenze) e Rafael Capacci (Tennis Villa Carpena). Tabellone intermedio di 2°, 1° turno: Edoardo Ghiselli (2.8)-Emanuele Robustelli (4.3) 6-0, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Federico Raimondi (3.3) 6-3, 7-6 (4), Marco Chiarello (2.8)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-1, 6-1. 2° turno: Gianmaria Bastoni (2.5, n.6)-Beniamino Savini (2.8) 6-1, 6-3, Nicola Ravaioli (2.5)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Martino Guidotti (2.5, n.3)-Riccardo Pretolani (2.7) 6-1, 6-2, Rafael Capacci (2.7)-Alessio De Bernardis (2.5, n.4) 2-6, 6-4, 6-4.