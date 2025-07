Il Tennis Club Imola ha organizzato il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Ha vinto Giovanni Guidi. Il 3.5 portacolori del Circolo Oratorio Muratori di Vignola ha battuto in semifinale il 3.4 Stavros Papageorgiou (n.2) 0-4, 4-2, 5-3 (6) e in finale il 4.1 Maikol Baldassarri (Tc Imola) per 4-2, 0-4, 7-5 che in semifinale aveva battuto Samuele Romboli (4.1) 5-3, 4-1.