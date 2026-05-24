Tennis, Grechi e Mattioli al 3° turno a Riccione

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone finale, primo turno: Andrea Tamburini (4.3)-Federico Ballerini (4.3) 6-0, 6-0, Luca Calzini (4.4)-Gianluca Grechi (4.3, n.13) 6-1, 6-4, Manuel Gentile (4.3, n.12)-Luigi Campana (Nc) 6-1, 6-2, Luca Roberti (4.3)-Renzo Bucci (4.4) 3-6, 7-6, 10-6, Simone Renzi (4.3, n.14)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-4, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4)-Alessandro Guzinschi (4.3, n.10) 7-5, 2-6, 10-7, Nicola Campana (4.3)-Massimo Campana (4.4) 6-3 e ritiro.
Secondo turno: Pietro Grechi (4.4)-Tiziano Leonardi (4.3, n.7) 6-1, 6-2, Elia Mattioli (4.4)-Francesco Lori Costantini (4.3, n.2) 6-3, 2-1 e ritiro.