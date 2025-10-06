Tennis, gli Under romagnoli in campo a Verona

Sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona va in scena la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen, riservata agli Under 10-12-14, maschile e femminile, di singolare e doppio. Nell’Under 10 femminile in campo Micol Foggia e Ginevra Baronciani. Nel tabellone finale Under 12 maschile in campo Gianmaria Mussoni, Diego Gentile, Alessandro Marcolini, Matteo Campana, nell’Under 12 femminile Anna Foschini è la n.2 del seeding. Nell’Under 14 femminile partono dal main-draw Agata Bravin, Diamante Campana, testa di serie n.6, e Sofia Foggia. Nell’Under 14 maschile impegnati nel main-draw Riccardo Briganti, Lorenzo Kapros, Matteo Rosti, Leonardo Satta e Federico Sparagi.