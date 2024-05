Tennis, gli Under al Cicconetti e Cervia

Prosegue il torneo giovanile del Ct Cicconetti. Under 10 maschile, tabellone finale: Nicolò Pazzaglini-Federico Montesi 6-0, 6-0. Quarti: Achille Amadio-Tommaso Giuliani 6-4, 6-1, Gioele Romboli-Alex Sciutti 6-2, 3-6, 10-6. Under 12 femminile, 4° turno primo tabellone: Virginia Arduini (n.1)-Greta Amaducci 6-2, 6-1. Under 12 maschile, terzo turno: Julian Macini-Edoardo Tonti 6-0, 6-2, Luca Magnoni-Giacomo Terenzi 6-2, 6-0, Leonardo Cenciarini-Cesare Manieri 6-2, 6-7, 10-3.

Under 14 femminile, tabellone finale, primo turno: Angie Bentini-Rachele Franchini 4-6, 6-3, 10-3, Marta Bertozzi-Valentina Zavaglia 6-4, 4-6, 10-1, Francesca Mora-Anna Parmeggiani 6-1, 6-1, Bianca Solazzi-Eva Raimondi 6-2, 6-1. Under 14 maschile, primo turno tabellone finale: Marcello Liera-Alessandro Casanova 6-0, 6-3. Under 16 maschile, primo turno tabellone finale: Andrea Monti-Leonardo Capogrossi 6-0, 6-0, Luca Del Conte-Alessandro Ciacci 6-4, 6-1, Tommaso Zanzini-Alessandro Giannini 6-1, 6-2, Filippo Marcaccini-Matteo Berardi 6-1, 6-2.

Avanza al Ct Cervia una classica del tennis giovanile, il Trofeo di Primavera. Under 12 maschile, quarti: Leonardo Satta (n.1)-Alessandro Bonetti 6-0, 6-1, Giulio Tiberio Speranza (n.3)-Nicolò Abbruzzese 6-3, 6-2. Under 14 maschile, ottavi: Filippo Caminati-Pietro Gerani 6-2, 6-1, Leonardo Tana-Francesco Moretti 6-0, 6-3, Ian Catallo (n.4)-Alessandro Bisi 4-6, 6-1, 10-3, Francesco Camagni-Flavio Areolite 3-6, 6-4, 10-7. Quarti: Giacomo Guerrini (n.3)-Filippo Urbini 6-4, 6-0. Under 14 femminile la prima finalista è Angelica Bonetti (n.1). La portacolori di Tennix Training Center ha beneficiato in semifinale del forfait di Gloria Nucci. Quarti: Anna Foschini-Federica Foschi 7-5, 6-3.