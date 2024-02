Tennis: gli Under 14 al “Noferini” del Ct Cacciari, gli Under 10 al Villa Carpena

Va in scena da venerdì a domenica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il memorial “Iader Noferini”, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, organizzato con la formula Rodeo nel ricordo di un bravissimo tecnico imolese. Sono 64 nel complesso i giocatori al via, di cui 51 solo nel singolare maschile dove si parte con il primo tabellone riservato agli Nc. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine a Dante Terzi, Ian Catallo, Manuel Montefiori, Filippo Caminati, Elias Golfieri e Nicolò Maldini.

Nel femminile guida le fila Noemi Lusa davanti a Miriam Samori.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

Va in scena al Tennis Villa Carpena nel weekend, da venerdì a sabato, il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 27 i giocatori al via nei due tabelloni che non prevedono teste di serie, ma solo giocato posizionati. Presenti alcuni dei migliori talenti locali.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.