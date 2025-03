Tennis, Giulia Nobili vince a Russi

Giulia Nobili si è aggiudicata il Rodeo di Primavera, torneo di terza categoria con la formula Rodeo week-end che ha aperto la lunga stagione organizzativa del Russi Sporting Club. La Nobili (3.3, Ct Granarolo) ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorita: in semifinale ha interrotto la corsa di Chiara Massari (4.2), Under 16 del Ct Argenta che partita dalla sezione di quarta categoria a suon di positivi si è spinta sino al penultimo atto, poi nel match clou ha prevalso 4-3, 4-3 su Paola Israelachvili (3.4, Ct Bologna), seconda testa di serie, approdata alla finale con il periodico 4-2 inflitto alla pari classifica Nicole Galassi (Nettuno Bologna).