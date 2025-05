Tennis, Giulia Natali vince a Riccione

Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione è alle battute finali il torneo giovanile Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Ginevra Baronciani (Misano Sporting Club).

Semifinali: Baronciani-Niyongabo 6-4, 3-6, 10-6, Mattone-Brolli 6-0, 6-0. Nell’Under 10 maschile finale tra Liam Lanzoni (Tc Faenza) e Leonardo Castori (Tennix Training Center). Semifinali: Castori-Silvani 6-4, 6-1, Lanzoni-Fabbri 6-2, 6-1.

Under 12 maschile secondo turno: Andrea Magnoni-Francesco Ventura 6-2, 6-4, Gregorio Castiglione-Federico D’Accardi 6-2, 7-6, Mathias Tiboni-Achille Amadio 7-6, 6-4, Rodrigo Coppa-Alessandro Bisi 6-2, 6-0. Under 12 femminile, vince Giulia Natali (Ct Rimini) che ha battuto in finale Waleska Lusini (Tc Riccione) 7-5, 6-0. Semifinali: Waleska Lusini (n.1)-Nicole Colonna 6-1, 7-5.