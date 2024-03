Tennis, Giulia Bancale vince il Terza del Ct Cesena

CESENA. Giulia Bancale batte Sonia Pianzi e si aggiudica il torneo nazionale di 3° femminile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Banca Bcc Ravennate Forlivese e Imolese” dotato di un montepremi complessivo di 250 euro. In finale netto successo per la cesenate che si è imposta martedì sera per 6-2, 6-3.

In semifinale Giulia Bancale, portacolori del Tc Ippodromo Cesena, ha battuto nettamente 6-0, 6-2 la riminese Matilde Morri (Ct Rimini), mentre Sonia Pianzi (San Martino Sport) si è imposta 7-5, 6-3 sulla giocatrice di casa, Elisabetta Zoffoli.

Quarti: Giulia Bancale (3.1, n.1)-Jessica Barbieri (3.4) 6-3, 6-2, Sonia Pianzi (3.2, n.3)-Chiara Giorgetti (3.3, n.6) 6-4, 6-3, Elisabetta Zoffoli (3.3)-Viola Amati (3.4) 6-4, 6-3, Matilde Morri (3.3, n.5)-Carolina Bondi (3.3, n.4) 7-6 (1), 6-1.

Il giudice di gara è stato Andrea Bellelli.