Tennis, Girolomoni vince a Coriano

Finale tra Alessandro Ceccarini (Coopesaro Tennis) e Roberto Girolomoni (Ct Fano) nel torneo di 4° categoria organizzato dal Tennis Club Coriano. Nel derby pesarese si è imposto Girolomoni 6-3, 6-4, è suo dunque il primo torneo “Città di Coriano”. Quarti: Davide Sanchi (4.3, n.1)-Massimiliano Semprini Cesari (4.3) 6-3, 6-4, Alessandro Ceccarini (4.4)-Marco Gabellini (4.4) 4-6, 6-1, 10-7, Marco Venturini (4.3, n.3)-Giovanni Citroni (4.3) 6-3, 4-6, 10-7, Roberto Girolomoni (4.3)-Giulio Savino (4.3, n.2) 6-2, 6-1. Semifinali: Ceccarini-Sanchi 6-3, 7-6, Girolomoni-Venturini 7-5, 3-3 e ritiro.