Tennis, Giovagnoli ko in finale nel doppio di Maratona

Brillante finale in doppio per il riminese Marco Giovagnoli nel torneo Tennis Europe Under 14 greco di Maratona. L’allievo della Ravenna Academy, in coppia con Edoardo Ghiselli, ha battuto in semifinale i greci Koutsogiorgos-Motsakos 4-6, 6-4, 10-6, prima della sconfitta nel match-clou per 6-2, 6-0 contro i greci Avgeris-Pagonis. Sempre per quanto riguarda gli allievi della Ravenna Academy nel torneo di 3° di Tirrenia, successo di Patricia Brezoi Moldovan su Iris Nelli 6-3, 6-3. Nel torneo di 3° di qualificazione Bnl, Raffaele Cecchini è stato battuto da Tommaso Carboni 6-3, 4-6, 10-8.