Tennis, Giorgini, Greci e Di Vittorio agli ottavi a Pinarella

Il Ten Sport Center di Pinarella sta ospitando le pre-qualificazioni provinciali Ibi di 4° categoria, maschili e femminili, in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Ottavi per Alessandro Giorgini, Riccardo Greci, Alessandro Di Vittorio, Gabriele Minichini Cagnin, Mattia Sirilli e Pietro Martines. Quarto turno: Alessandro Giorgini (4.3)-Lorenzo Gemignani (4.3) 7-6, 6-2, Alessandro Di Vittorio (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-1, 6-0, Gabriele Minichini Cagnin (4.2)-Nicholas Simone (4.6) 6-1, 6-0, Mattia Sirilli (4.2)-Giacomo Alai (4.2) 6-2, 6-0, Pietro Martines (4.2)-Lorenzo Castrucci (4.6) 6-3, 3-1 e ritiro, Riccardo Greci (4.2)-Massimo Castori (4.2) 6-4, 1-6, 10-8.