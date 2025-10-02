Tennis, Giorgini e Pistorio in tabellone al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni di 4° categoria. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svolgeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Nel singolare maschile si qualificano al tabellone finale Luca Giorgini e Luca Pistorio. Tabellone 4.6-4.3, terzo turno: Andrea Fiumana (Nc)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 6-2, 2-6, 14-12. Turno di qualificazione: Luca Giorgini (4.3, n.8)-Lorenzo Lami (4.4) 6-0, 6-3, Luca Pistorio (4.4)-Marco Fucci (4.3, n.9) 6-4, 6-1. Nel singolare femminile, primo turno: Angela Russo (Nc)-Simona Massi (4.6) 6-4, 6-2.