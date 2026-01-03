Tennis, Gioia Angeli si ferma a Tolentino

Gioia Angeli si ferma negli ottavi nel Torneo di Natale del Tennis Tolentino. La giovane del Tc Riccione ha esordito battendo 0-6, 6-2, 6-4 Annnalisa Paffarini, poi al secondo turno ha portato a casa un “positivo” di rilievo superando 7-6, 6-0 Ana Maria Dumitru. Negli ottavi per la riccionese c’era la sfida contro Aurora Maria Compagnucci, testa di serie n.4, persa dopo una gran battaglia 5-7, 7-5, 6-4. Per Maria Luce Ossani esordio con sconfitta direttamente al 2° turno contro Bianca Gabbanelli 6-3, 4-6, 6-4.