Tennis, Giannini, Massari e Casadei brillano al Maretennis

Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Disco verde per Massimiliano Semprini Cesari, Alessandro Giannini, Michele Massari e Roberto Casadei. Quinto turno: Marco Barbieri (4.2)-Alberto Caroni (4.3) 6-4, 6-1, Massimiliano Semprini Cesari (4.3)-Cristian Campidelli (4.1) 1-6, 6-3, 10-7, Alessandro Giannini (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 7-5, 6-4, Michele Massari (4.2)-Alessandro Nanni (4.4) 6-4, 6-3, Salvatore Munciguerra (4.2)-Tommaso Onofri (4.4) 6-4, 6-2, Roberto Casadei (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-1.