Tennis, Giannini e Casadei in tabellone al Maretennis

Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria, torneo limitato ai 3.4. Quinto turno: Marco Barbieri (4.2)-Alberto Caroni (4.3) 6-4, 6-1, Massimiliano Semprini Cesari (4.3)-Cristian Campidelli (4.1) 1-6, 6-3, 10-7, Michele Massari (4.2)-Alessandro Nanni (4.4) 6-4, 6-3, Salvatore Munciguerra (4.2)-Tommaso Onofri (4.4) 6-4, 6-2, Mauro Antonelli (4.4)-Davide Bernabini (4.1, n.8) 6-4, 6-4, Stefano Forti (4.5)-Roberto Sanzani (4.2) 1-6, 7-5, 10-8.Turno di qualificazione: Alessandro Giannini (4.3) Giovanni Casadei (4.1, n.4) 4-6, 6-3, 10-6, Roberto Casadei (4.3)-Adriano Amadio (4.1, n.7) 7-6, 3-6, 10-7.