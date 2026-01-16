Tennis, Giangrandi, Monti, Tombolini al 4° turno alla Buscherini

Entra nel vivo sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi.
Secondo turno tabellone dei 2.7-2.8: Axel Cremonini (2.8)-Andrea Monti (3.2) 6-2, 7-6 (5), Alessio Marcantognini (2.8)-Oliver Schuett (3.1) 3-6, 6-3, 10-4, Leone Spadoni (2.8)-Luca Battistini (3.2) 6-2, 6-1, Marco Giovagnoli (2.8)-Andrea Tinarelli (3.1) 6-3, 6-2, Luca Grasso (2.7, n.12)-Federico Duranti (2.8) 6-2, 6-1, Alessio Balestrieri (2.7)-Lucio Edoardo Vallè (2.8) 6-3, 6-4, Gabriele Mandrioli (3.1)-Simone Antonio Stipo (2.8) 6-3, 6-2, Luca Grandi (3.2)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-2.
Terzo turno: Marco Giangrandi (2.8)-Daniel Tonucci (2.7, n.2) 6-3, 6-1, Lorenzo Monti (2.8)-Nicola Tocci (2.7, n.11) 6-3, 6-4, Francesco Yosiof Testori (2.7, n.10)-Diego Cencini (3.3) 6-1, 6-4, Sebastiano Tombolini (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7, n.4) 6-4, 6-1.