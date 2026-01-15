Tennis, Giangrandi, Monti, Spadoni avanti alla Buscherini

Entra nel vivo sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Brillante esordio nel tabellone dei 2.7-2.8 di Marco Giangrandi, Lorenzo Monti, Diego Cencini e Leone Spadoni.
Tabellone di 3° categoria, secondo turno: Marco Giangrandi (2.8)-Tommaso Servadei (3.1) 6-2, 6-2, Lorenzo Monti (2.8)-Emanuele Bonfatti (3.1) 6-0, 6-1, Diego Cencini (3.3)-Tommaso Mengoli (2.8) 2-6, 6-4, 10-4, Sebastiano Tombolini (2.8)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-2, Axel Cremonini (2.8)-Andrea Monti (3.2) 6-2, 7-6 (5), Alessio Marcantognini (2.8)-Oliver Schuett (3.1) 3-6, 6-3, 10-4, Leone Spadoni (2.8)-Luca Battistini (3.2) 6-2, 6-1.
Sorteggiato anche il tabellone finale che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine il 2.2 forlivese Jacopo Bilardo (Ct Massa), il 2.3 Nicola Filippi ed i 2.4 Zeno Roveri e Fabio Leonardi.