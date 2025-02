Nell’ultimo week-end il Ct Venustas ha ospitato tre tornei del circuito Tpra federale. Vediamo tutti i risultati. Il singolare maschile è stato vinto da Luca Gianessi, portacolori proprio del Ct Venustas, in finale su Claudio Sartoni 3-4, 4-2, 10-2. Nel doppio maschile vincono Marco Bernardini e Marino Masi sulla coppia di casa formata da Luca Gianessi e Ivan Pompili per 4-2, 4-1. Nel singolare femminile successo di Giorgia Pulcinelli su Eleonora Tosato per 3-4, 4-2, 10-6.