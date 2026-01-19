Tennis, Ghiselli, Paci, Monti e Pasi ai quarti alla Buscherini

Battute conclusive sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Conquistano i quarti di finale, in programma oggi dalle 17.30, Edoardo Ghiselli, Riccardo Pasi e Lorenzo Monti, entrambi portacolori del Carpena, e Federico Paci. Ottavi: Edoardo Ghiselli (2.6)-Jacopo Antonelli (2.4) 6-4, 6-2, Riccardo Pasi (2.5)-Francesco Yosiof Tesfagabri Testori (2.7) 6-4, 6-4, Federico Paci (2.5)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6) 6-4, 3-6, 10-8, Lorenzo Monti (2.8)-Edoardo Pagnoni (2.5) 6-1, 7-6 (5).
Tabellone finale di 4° categoria, quarti: Filippo Ruggeri (4.2)-Emanuele Cedioli (4.1, n.2) 3-5 e ritiro.