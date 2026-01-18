Tennis, Ghiselli e Pastrav al 3° turno alla Buscherini

Prosegue sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile. Brillano nel main-draw, tra gli altri, Lorenzo Monti, Edoardo Ghiselli, Leonardo Tombolini e Riccardo Bogdan Pastrav, il promettente classe 2010 allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center. Primo turno tabellone finale: Edoardo Ghiselli (2.6)-Axel Cremonini (2.8) 6-3, 6-2, Leonardo Tombolini (2.6)-Andrea Rondoni (2.7) 3-6, 6-1, 10-4, Lorenzo Monti (2.8)-Marco Chiarello (2.6) 6-2, 7-5. Secondo turno: Francesco Yosiof Tesfagabri Testori (2.7)-Jacopo Martinelli (2.6) 7-6 (5), 6-4, Riccardo Bogdan Pastrav (2.6)-Luca Grandi (3.2) 6-2, 2-6, 10-8,
Nel tabellone finale di 4° categoria n.1 Matteo Sirca (4.1), n.2 Emanuele Cedioli (4.1). Quarti: Filippo Ruggeri (4.2)-Emanuele Cedioli (4.1, n.2) 3-5 e ritiro. Nel tabellone di 3° categoria n.1 Emanuele Bonfatti, n.2 Andrea Tinarelli.