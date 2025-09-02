Tennis, Gerani, Manuzzi, Forti avanti al trofeo Golfetta

Avanza il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour. Nell’Under 10 maschile dopo la fase a gironi si qualificano Giosuè Gasparelli e Leonardo Oligeri. Under 12 maschile, terzo turno: Diego Barchi-Matteo Lotti 6-1, 6-3, Gioele Romboli-Gianmaria Chietera 6-1, 6-1, Federico Ballerini-Erik Zani 7-5, 6-1, Giovanni Tomasetti-Achille Amadio 6-2, 7-5. Under 14 femminile, secondo turno: Valentina Baldinini-Giorgia Muratori 6-3, 6-3. Under 14 maschile, terzo turno: Pietro Gerani-Matteo Muccioli 6-2, 6-3, Giacomo Manuzzi-Alberto Marciano 6-0, 6-0, Alessandro De Pascalis-Andrea Bellavista 6-1, 7-5, Giacomo Forti-Leonardo Conti 7-5, 6-1.