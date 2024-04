Tennis, Gentile e la Campana trionfano al Tc Villanova

Week-end con le giovani promesse del territorio al Tc Villanova “Spartaco Belletti” di Bagnacavallo nel torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 maschile si è imposto il n.1 del seeding, Diego Gentile che in finale ha battuto, nel derby del Ten Sport Pinarella, Lorenzo Kapros 4-0, 4-1. Semifinali: Gentile-Lorenzo Guglielmino 4-0, 4-1, Kapros-Tommaso Monti 5-3, 5-4. Nel femminile successo di Diamante Campana. La portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Giulia Tonin 4.1, 2-4, 7-2 e in finale la compagna di Club, Anna Foschini con un doppio 4-1.