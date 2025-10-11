Tennis, Gemignani-Gamberini la finale al Ten Sport

Alle battute finali sui campi del Ten Sport Center le prequalificazioni di 4° categoria. Nel maschile i due finalisti sono Lorenzo Gemignani (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Michele Gamberini (Tre Colli Tc Brisighella), la vera sorpresa del torneo cervese. Semifinali: Lorenzo Gemignani (4.1, n.2)-Andrea Bernardi (4.1) 6-2, 6-1, Michele Gamberini (Nc)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-0, 6-4.
Nel doppio maschile successo di Fabio Vinetti e Giovanni Ghinassi, teste di serie n.1, che in finale hanno sconfitto 4-6, 6-4, 10-8 la coppia formata da Andrea Bernardi-Luigi Medri (n.2).