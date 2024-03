Tennis, Gaudenzi già in semifinale al Carpena

Il Road to Foro per la 4° categoria entra nella fase clou al Villa Carpena. Approdano in semifinale Alessandro Gaudenzi (Forum Forlì), nei quarti Filippo Minotti, Daniele Lusini, Tommaso Lombardi ed Enrico Rossi. Maschile, sesto turno: Loris Pasini (4.1, n.11)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-3, 6-3, Luca Brasini (Nc)-Daniele Friguglietti (4.1, n.6) 6-4, 7-6. Ottavi: Davide Sgarzi (4.2, n.15)-Andrea Pacchioni (4.1, n.2) 6-4, 7-6, Filippo Minotti (4.1, n.1)-Michele Rossi (4.2, n.16) 6-1, 6-0, Daniele Lusini (4.2)-Andrea Rinaldi (4.2) 6-1, 6-4, Tommaso Lombardi (4.1, n.10)-Luca Prati (4.3) 6-2, 6-2, Enrico Rossi (4.3)-Giacomo Zambianchi (4.4) 6-2, 6-3. Quarti: Alessandro Gaudenzi (4.3)-Luca Di Giovanni (4.1, n.5) 6-0, 1-0 e ritiro.