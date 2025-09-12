Tennis, Gaudenzi, Borghi, Prati negli ottavi a Meldola

Macina risultati il torneo di 3° organizzato dal Ct Meldola. Ottavi per Alessandro Gaudenzi, Mario Borghi, Tiziano Gianni Del Gobbo e Luca Prati. Sesto turno: Alessandro Gaudenzi (3.5)-Fabio Folletti (3.4, n.8) 6-4, 6-4, Mario Borghi (3.4)-Loris Pasini (3.5) 6-2, 6-2, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4)-Filippo Foschi (4.1) 6-1, 6-3, Davide Donadi (4.1)-Andrea Rinaldi (3.4) 4-6, 6-3, 11-9, Luca Baraghini (3.5)-Fabio Di Tante (4.2) 7-5, 6-0, Claudio Valerio Calabrese (3.4)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-2, 6-7 (4), 10-2, Marco Mentili (3.5)-Massimiliano Antonini (3.4, n.7) 6-7 (4), 6-2, 10-7, Luca Prati (3.5)-Giulio Casadei (4.1) 6-2, 6-0.