Tennis, Gasparelli e Beatrice Cola vincono il trofeo “Frizer” Under 10 al Ct Massa / GALLERY

MASSA LOMBARDA. Da venerdì a domenica il Circolo Tennis Massa Lombarda ha organizzato il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, il trofeo “Frizer”. Sono stati 36 nel complesso i giocatori in campo nel weekend massese, di cui 29 nel maschile.

Nel torneo maschile finale tra Leonardo Gaudenzi (Ct Zavaglia) e Giosuè Gasparelli (Ct Fano). Successo di Gasparelli per 4-1, 4-1.

Semifinali: Leonardo Gaudenzi-Filippo Jay Farolfi 4-5 (7), 4-1, 7-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Eviani 4-2, 5-3.

Nel femminile Beatrice Cola (Ct Casalboni) ha battuto in finale Vittoria Korneva (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 4-2, 4-2.

Semifinali: Vittoria Korneva-Rita Greta Pizzolato 4-1, 5-4 (3), Beatrice Cola-Isabella Capucci 4-0, 4-0.

Le premiazioni sono state effettuate dal dirigente Fulvio Campomori.

Il giudice di gara è stato Roberto Montesi, direttrice di gara Elvira Pezzi.