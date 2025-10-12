Tennis, Gamberini vince al Ten Sport

E’ terminato sui campi del Ten Sport Center il torneo di pre-qualificazioni Ibi di 4° categoria. Nel singolare maschile la vittoria è andata a Michele Gamberini (Tre Colli Tc Brisighella) che ha battuto Lorenzo Gemignani (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) 6-3, 6-4. Semifinali: Lorenzo Gemignani (4.1, n.2)-Andrea Bernardi (4.1) 6-2, 6-1, Michele Gamberini (Nc)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-0, 6-4.
Nel doppio maschile successo di Fabio Vinetti e Giovanni Ghinassi, teste di serie n.1, che in finale hanno sconfitto 4-6, 6-4, 10-8 la coppia formata da Andrea Bernardi-Luigi Medri (n.2).