Stefano Galvani trionfa nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis San Paolo di Padova, torneo limitato ai 2.5 giocato nel weekend con la formula Rodeo. Si trattava del memorial “Amici”. Il 2.5 sammarinese, testa di serie n.1, ha battuto nei quarti il 2.7 Matteo Pasotto per 4-2, 5-3, in semifinale il 2.5 Riccardo Masiero (n.4) per 5-4, 4-1 ed in finale l’altro 2.5 Pietro Cappellaro (n.2) per 5-3, 4-2. Un bel successo per il tecnico della Ravenna Tennis Academy.