Tennis, Gallina, Mattone e Valentini avanti a Perugia

Una tappa del circuito Junior Next Gen Italia è in corso al Tc Perugia. Nel tabellone finale Under 10 femminile, quarti per Noemi Gallina che ha battuto 6-0, 6-0 Olivia Caneschi, Emma Mattone (Ct Casalboni) e Amelia Valentini (San Marino Tennis Club). Ottavi: Dorotea Dal Torrione-Beatrice Benvenuti 6-4, 2-6, 10-5, Emma Mattone-Camilla Benvenuti 6-1, 6-2, Amelia Valentini-Elisabetta Lutgarda Parlani 6-1, 6-1.

Nel main-draw del tabellone Under 12 maschile Tommaso Pilati al 2° turno ha superato 4-6, 6-1, 10-5 Andrea Gamboni prima della sconfitta per 6-1, 4-6, 10-7 contro Edoardo Catalano (n.8), nel femminile è impegnata Cecilia Rondinelli che al 3° turno ha ceduto 6-3, 6-4 a Maria Vittoria Casini. Nell’Under 14 femminile Rachele Franchini al 3° turno è stata battuta 6-3, 6-4 da Martina Ratti. Nell’Under 14 maschile stop nei quarti per Pietro Tombari battuto 6-1, 6-2 da Lorenzo Gambaccini.