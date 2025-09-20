Tennis, Galimberti Team e Ten Sport alla fase marcroarea Under 12

Buone prove per le formazioni del Galimberti Team e del Ten Sport Center che hanno preso parte alla fase nazionale di macroarea Under 12 maschile a Perugia, valida per la qualificazione alle Final Eight nazionali che mettono in palio il tricolore. La squadra cattolichina composta da Pietro Galimberti, Riccardo Arcangeli, Enea Corazza, Alessandro Marcolini, Alessandro Bernabè e Cesare Ciuffoli ha battuto nei quarti 2-0 il Tc Pistoia, prima della sconfitta per 2-1 contro il Ct Massa nel confronto che valeva la qualificazione. Stesso cammino per il team cervese composto da Diego Gentile e Tommaso Cavassi, che all’esordio ha battuto 2-0 il Tc Perugia, poi la sconfitta per 2-1 contro il Circolo “Claudio e Geo Giuseppucci” di Macerata.